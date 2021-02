Business news: Istituto di statistica Croazia, stipendio medio a dicembre in aumento del 5,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto era in Croazia a dicembre pari a 6.999 kune (circa 923 euro). Lo riferisce l'Istituto croato di statistica, precisando che la cifra rappresenta un aumento del 5,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Rispetto a novembre dello scorso anno, lo stipendio medio netto di dicembre era superiore del 2,6 per cento in termini reali. Il salario netto mensile più alto a dicembre è stato pagato nel settore della produzione di carbone e prodotti petroliferi raffinati, mentre il più basso è stato pagato nel settore per la preparazione e il servizio di cibi e bevande. Lo stipendio lordo medio mensile a dicembre è stato di 9.405 kune (circa 1.240 euro), ovvero lo 0,8 per cento in più in termini reali rispetto a novembre. La cifra è invece del 4,4 per cento in più rispetto a dicembre 2019. (Seb)