Libia: Dabaiba, non accetterò candidati che non possano lavorare in tutto il paese

- Mentre continuano gli sforzi per selezionare i ministri del futuro governo di unità nazionale in Libia, il nuovo primo ministro, Abdul Hamid al-Dabaiba, ha affermato che non accetterà nessun candidato nel suo governo che non possa lavorare in tutte le parti del Paese. Il neo premier libico ha scritto in un tweet che "ho avuto ieri incontri fruttuosi sia con il presidente del parlamento, Aguila Saleh, che con i membri della camera dove ci siamo consultati sui prossimi passi politici e sul processo di formazione del governo". Dabaiba sta lavorando per non escludere alcuna componente del tessuto libico e dei partiti politici. "Cercheremo di comunicare in modo permanente con il nostro popolo in tutte le parti della Libia e, confermando ciò, non accetterò alcun candidato al governo che non può lavorare in tutte le parti della Libia". Dabaiba ha visitato la parte orientale del paese venerdì e ha incontrato il presidente del parlamento Saleh. Quindi ha lasciato Tobruk verso Tripoli per terminare le consultazioni per formare il governo, indicando che il resto delle visite ad est, sud e ovest della Libia avverranno dopo aver ottenuto la fiducia dalla Camera dei Rappresentanti. (Lit)