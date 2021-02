Usa: Casa Bianca, Biden non intende invitare la Russia al G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non intende invitare la Russia al G7. Lo ha precisato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti. E ha aggiunto: "Ovviamente un invito sarebbe fatto in collaborazione con i nostri partner G7". L'ex presidente, Donald Trump, aveva aperto in più di un'occasione alla possibilità di riammettere la Russia nel consesso dei paesi economicamente più sviluppati, tornando in tal modo al formato G8. (Nys)