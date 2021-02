Usa: Johnson & Johnson chiede autorizzazione emergenza a Oms per vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha chiesto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l'autorizzazione di emergenza per la somministrazione del suo vaccino contro il Covid-19. Lo riferiscono i media Usa, ricordando che la peculiarità dell’antidoto elaborato da J&J è che ne basta una dose per ottenere l’immunizzazione ed è sufficiente utilizzare celle frigorifere per conservarlo. L'obiettivo è quello di fornire dosi al programma Covax, iniziativa delle Nazioni Unite che si prefigge si permettere l'accesso alla vaccinazione ai Paesi più in difficoltà. La casa farmaceutica statunitense ha reso noto a fine gennaio che il suo vaccino ha un'efficacia del 66 per cento contro le forme sintomatiche del Covid-19. Il preparato riuscirebbe tuttavia a prevenire l'85 per cento delle infezioni più gravi, ma si sarebbe dimostrato essere poco efficace contro le nuove varianti.(Nys)