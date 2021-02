Usa: indagati sei membri gruppo di estrema destra per assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine contro sei persone, sospettate di essere membri del gruppo di estrema destra degli Oath Keepers e di aver organizzato complotto per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Lo riferisce il "New York Times". Le accuse, depositate presso il tribunale distrettuale di Washington, riguardano Kelly Meggs, che si auto-definisce leader del gruppo, sua moglie Connie e altri quattro membri della milizia, tra cui una coppia sposata dell'Ohio. Nelle scorse ore anche sei agenti del dipartimento di polizia di Washington DC sono stati sospesi e 35 sono sotto indagine per le loro azioni durante l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Lo ha annunciato ieri, 18 febbraio, un portavoce del dipartimento. I sei agenti sono stati posti in congedo non retribuito con l'accusa di condotte non in linea con le regole di condotta del Dipartimento. Durante l'irruzione al Congresso Usa, innescatasi al termine di una marcia di protesta di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump a Washington, hanno perso la vita cinque persone, incluso l'agente di polizia Brian Sicknick. Già il mese scorso due funzionari di polizia erano stati sospesi, dopo essere stati ripresi mentre di scattavano foto assieme ai manifestanti o fornivano loro indicazioni all'interno della sede del Congresso. Le sospensioni sono state sollecitate dal capo della polizia di Washington, Yogananda Pittman, che ha assunto la guida del dipartimento dopo le dimissioni del suo predecessore, proprio a seguito delle violenze del 6 gennaio. Lo scorso 16 febbraio, però, il 92 per cento dei membri del sindacato di polizia di Washington hanno espresso un voto di sfiducia nei confronti di Pittman e nella leadership del dipartimento. (Nys)