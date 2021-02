Usa: caso Rsa New York, probabili 1.000 decessi in più per direttive governatore Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le direttive riguardati le case di cura emesse dal governatore di New York, Andrew Cuomo, potrebbero aver causato fino a 1.000 decessi da Covid. Lo rileva uno studio dell’Empire Center for Public Policy, ripreso dal quotidiano conservatore “Washington Times”. In particolare, l’aver richiesto alle case di cura di ammettere pazienti Covid-19 in condizioni stabili avrebbe contribuito “a diverse centinaia, forse più di 1.000 decessi aggiuntivi di residenti" nelle Rsa. "La pandemia di coronavirus ha provocato il caos nelle case di cura in tutto il paese e in tutto il mondo, comprese le giurisdizioni che non hanno adottato politiche simili a quelle dell'amministrazione Cuomo", ha affermato il ricercatore dell’Empire Center, Bill Harmond. (segue) (Nys)