Business news: Spagna, Indra migliora indice FTSE4 di sostenibilità ambientale

- Indra, multinazionale spagnola dell'industria della Difesa, dei Trasporti e delle tecnologie dell'Informazione, ha ottenuto un aumento significativo nella "FTSE4Good Index Series", uno dei principali indici di sostenibilità del mondo, dopo aver aumentato il suo punteggio complessivo del 18 per cento nell'ultima revisione effettuata di recente. Secondo quanto riferito da Indra in una nota, il suo punteggio è passato da 3,2 a 4,1 su 5 punti, colloca l'azienda ben al di sopra della media delle aziende del suo settore che è di 2,3 punti. Indra è stata valutata sulla base dei dati pubblici forniti in relazione a più di 160 indicatori e ha soddisfatto gli stringenti requisiti che "FTSE4Good" impone ai suoi membri. Il miglioramento di Indra è stato guidato soprattutto dai suoi notevoli progressi nella lotta contro il cambiamento climatico e dal suo impegno sociale, in relazione agli standard lavorativi che applica e alla gestione della sua catena di approvvigionamento dal punto di vista sociale, cioè come, attraverso i suoi acquisti, contribuisce allo sviluppo dei fornitori locali e delle piccole e medie imprese dei Paesi in cui opera. (Spm)