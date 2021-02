Business news: auto, francese Faurecia vende ad Apg la controllata Ast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Faurecia ha annunciato la firma di un protocollo con Adler Pelzer (Apg) per la vendita della controllata Ast, specializzata nell'isolamento acustico e termico per automobili. "Abbiamo preso la decisione di concentrare i nostri investimenti sulle principali linee di prodotti di Faurecia Interiors, per i quali abbiamo delle posizioni di leader mondiali in termini di mercato e di tecnologia", ha detto Patrick Koller, direttore generale di Faurecia. Ast conta 1.820 dipendenti in otto siti francesi e nel 2019 ha registrato un fatturato di 385 milioni di euro. (Frp)