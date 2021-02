Business news: Bosch e Microsoft insieme per sviluppare software auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bosch, azienda tedesca che produce componenti automobilistiche, e il gruppo statunitense per l'informatica Microsoft hanno concordato di cooperare allo sviluppo di un software per autovetture. L'obiettivo è ottenere una piattaforma che, nelle aspettative di Bosch, potrà “sviluppare ulteriormente il software dell'auto in modo più rapido, semplice e per tutta la vita” del mezzo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la piattaforma si basa su Azure Cloud di Microsoft e include moduli software di Bosch. Il risultato della collaborazione tra le due aziende verrà caricato nelle unità di controllo dei veicoli o nei computer centrali tramite Azure Cloud. I primi prototipi di veicoli dovrebbero essere in grado di utilizzare la nuova piattaforma alla fine del 2021. Per Bosch, la cooperazione con Microsoft ridurrà i costi di sviluppo per il software destinato alle auto, nonché i cicli di innovazione. (Geb)