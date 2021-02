Business news: Renault, nel 2020 perdite per 8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Renault ha registrato una perdita di 8 miliardi di euro. Lo ha annunciato il gruppo francese in un comunicato. Le vendite sono calate del 21,3 per cento, con meno di tre milioni di macchine vendute. Nel secondo semestre i ricavi sono scesi dell' 8,9 per cento di euro, con una perdita di 660 milioni di euro. "La priorità è data alla profittabilità e alla generazione di flusso di cassa, come annunciato in occasione del nostro piano strategico Renaulution", ha detto l'amministrazione delegato Luca de Meo in un comunicato. "Il 2021 sarà difficile, con delle incertezze legate alle crisi sanitarie che all'approvvigionamento di componenti elettroniche", ha aggiunto il dirigente. (Frp)