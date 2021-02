Business news: Spagna, nel 2020 la Catalogna è stata la regione con più aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Catalogna con il 20 per cento delle risorse, pari a 6,4 miliardi di euro, è stata la regione più beneficiata dalla rete di assistenza dispiegata dallo Stato spagnolo per affrontare la pandemia del Covid-19, seguita da Madrid (5,9 miliardi), Andalusia (4,8) e Valencia (3). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", questi trasferimenti includono le risorse destinate alle Comunità autonome, il fondo Covid, il fondo sociale straordinario, il pagamento della cassa integrazione straordinaria (Erte) e per la cessazione di attività. l fenomeno si spiega, in parte, perché la Catalogna è la regione che ha avuto più lavoratori con lavoro sospeso (816.331, uno su cinque) e la seconda per numero di lavoratori autonomi interessati, solo dietro l'Andalusia. La Catalogna è stata, inoltre, la regione tra le più colpite economicamente dalla crisi del coronavirus con un calo annuale del Pil dell'11,6 per cento contro il 9,05 a livello nazionale, solo dietro alle Isole Baleari (-12,5 per cento) e con il maggior numero di imprese beneficiate dalle garanzie dell'Istituto di credito Ufficiale (Ico), 115.834. (Spm)