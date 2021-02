Business news: Allianz, utile netto in calo a 6,8 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo assicurativo tedesco Allianz ha chiuso il 2020 con l'utile netto in calo del 6,8 per cento su base annua, a 6,8 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la società ha valutato “l'impatto negativo del Covid-19" nel risultato operativo a 1,3 miliardi di euro. Il fatturato è diminuito dell'1,3 per cento a 140 miliardi di euro. Con riguardo alla gestione patrimoniale, alla fine dello scorso anno, Allianz amministrava circa 2.400 miliardi di fondi propri e di terzi, il massimo storico. Per il 2021, l'obiettivo del gruppo è un utile operativo di 12 miliardi di euro, con un margine di più o meno un miliardo. (Geb)