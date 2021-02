Albania-Kosovo: ministra Spiropali, per unione necessari dialogo e comprensione reciproca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Movimento Vetevendosje e per il nuovo governo kosovaro che sarà guidato da Albin Kurti il dialogo tra Pristina e Belgrado non è una priorità, ha detto nei giorni scorsi Albulena Haxhiu, esponente di vertice del Vetevendosje, partito vincitore delle elezioni parlamentari di domenica in Kosovo. "Non abbiamo cambiato le posizioni sul dialogo ma non abbiamo discusso di questo perché i due problemi principali che affrontano i cittadini sono l'assenza di giustizia e la disoccupazione", ha dichiarato Haxhiu parlando all'emittente televisiva "Ktv". (segue) (Alt)