Kosovo: ambasciatore Orlando incontra Kurti dopo vittoria Vetevendosje alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto un incontro con il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti. "In un incontro amichevole, mi sono congratulato con Albin Kurti per la vittoria del Movimento Vetevendosje alle elezioni. Abbiamo discusso i prossimi passi e l'ho incoraggiato a formare il nuovo governo. Ho assicurato a Kurti che l'Italia continuerà a sostenere il Kosovo nelle riforme, nel dialogo e nell'integrazione euro-atlantica", ha scritto Orlando su Twitter. (segue) (Alt)