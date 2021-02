Kosovo: Borrell ribadisce necessità di continuare il dialogo mediato da Ue con la Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è "assolutamente possibile": ne è convinta l'Unione europea, secondo quanto dichiarato dall'inviato speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, in un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano serbo "Danas". "È nel loro interesse, nell'interesse dell'intera regione e, naturalmente, anche nell'interesse dell'Ue", ha detto Lajcak. L'inviato Ue ha spiegato che l'Unione europea è un mediatore nel processo di dialogo e non intende imporre nulla, bensì facilitare i negoziati al fine di arrivare ad una soluzione condivisa dalle due parti. "Siamo pronti a continuare non appena il nuovo governo di Pristina entrerà in carica", ha detto Lajcak. Il rappresentante di Bruxelles ha poi osservato che l'Unione e gli Stati Uniti "hanno una lunga e produttiva storia" di stretta cooperazione nei Balcani occidentali e nel processo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. "Questa cooperazione ha portato dei risultati positivi e tangibili negli ultimi anni. Sono in frequente contatto con i miei colleghi statunitensi al fine di preparare una strategia comune e delle attività comuni, e non vediamo l'ora di rinnovare una più stretta cooperazione transatlantica", ha precisato Lajcak. L'inviato Ue non ha infine voluto precisare una data in cui il dialogo fra Belgrado e Pristina potrà riprendere. "Il messaggio dell'Unione europea è chiaro: siamo pronti a proseguire il dialogo da dove avevamo interrotto a dicembre non appena il nuovo governo (del Kosovo) entrerà in carica. Sono anche pronto a viaggiare in questa regione e incontrare i miei negoziatori non appena le condizioni lo consentiranno", ha concluso l'inviato europeo. (segue) (Alt)