© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: Borrell ribadisce necessità di continuare il dialogo mediato da Ue con la Serbia - L'Unione europea ha ribadito la sua posizione in merito al dialogo tra Kosovo e Serbia esortando Pristina a proseguire nel percorso finalizzato alla normalizzazione dei rapporti con Belgrado. In una dichiarazione al portale di informazione "Gazeta Express", l'ufficio dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ha sottolineato che l'Ue è stata "molto chiara" nella dichiarazione congiunta rilasciata lunedì da Borrell e dal commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi che esorta il Kosovo a continuare il dialogo con la Serbia. Una presa di posizione che arriva dopo che il leader di Vetevendosje Albin Kurti e fresco vincitore delle elezioni parlamentari dello scorso 14 febbraio ha dichiarato di non considerare una priorità il dialogo con la Serbia. "L'Ue è stata molto chiara nella dichiarazione congiunta rilasciata lunedì da Borrell e dal commissario Varhelyi, che non vediamo l'ora che si formi il nuovo governo e, tra le altre cose, ci aspettiamo anche che le nuove autorità di Pristina si impegnino per il proseguo delle riunioni del dialogo facilitato dall'Ue e per cogliere l'opportunità che hanno di fronte per raggiungere un accordo globale", ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue. (segue) (Res)