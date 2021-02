Speciale difesa: Italia-Kosovo, firmato piano di cooperazione 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è al fianco delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) nello svolgimento delle attività afferenti i loro compiti istitutivi. E’ quanto viene riaffermato tramite il piano di cooperazione 2021 nel settore della difesa firmato in questi giorni a Roma dal colonnello kosovaro, Hasan Hoxha, per conto del ministero della Difesa di Pristina e dal colonnello, David Morpurgo, per conto dello Stato maggiore della Difesa italiano. Questo piano di cooperazione prevede il sostegno da parte dell’Italia limitatamente alle attività previste nei compiti istitutivi delle Ksf, che sono afferenti principalmente all’ambito della Protezione civile come per quanto riguarda operazioni di ricerca e salvataggio, bonifica di ordigni esplosivi, antincendio, e smaltimento di materiali pericolosi. Le Ksf sono infatti dotate solamente di armi leggere e non sono un vero e proprio esercito. La volontà delle autorità di Pristina di trasformare gradualmente le Ksf in un esercito non trova al momento sviluppi concreti in quando deve essere concordato con la Nato, come chiarito nei mesi scorsi dal segretario generale, Jens Stoltenberg. La Nato è un partner chiave delle istituzioni kosovare in quanto è presente nel Paese balcanico dal 1999 con la missione Kfor, guidata dal 2013 proprio dall’Italia. Il nostro Paese contribuisce attualmente alla missione Kfor con 628 soldati. L’attuale comandante della Kfor è il generale di divisione dell'esercito Franco Federici, alle cui dipendenze operano 27 nazioni delle quali 19 appartenenti alla Nato ed 8 Paesi partner. (Alt)