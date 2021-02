Speciale difesa: Nato, Guerini, sul futuro impegno in Afghanistan serve decisione comune che preservi coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro impegno della Nato in Afghanistan "dobbiamo decidere insieme, come abbiamo sempre sostenuto, preservando la coesione tra gli alleati, indiscutibile centro di gravità della Nato in qualunque contesto ci veda coinvolti”. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in occasione della giornata conclusiva della riunione dei ministri della Difesa della Nato - presieduta dal segretario Generale Jens Stoltenberg - dedicata alle operazioni e missioni dell’Alleanza: Afghanistan, Iraq e Kosovo. Nel secondo giorno di videoconferenza, riferisce la Difesa in un comunicato, i ministri hanno condiviso le loro riflessioni principalmente sugli sviluppi futuri della missione Resolute Support, anche alla luce dei negoziati di Doha tra gli Stati Uniti e i talebani sulla presenza delle forze internazionali in Afghanistan. Nel suo intervento - tenuto anche conto delle interlocuzioni avute con le autorità afghane durante la sua visita nel Paese asiatico poco meno di un mese fa – Guerini ha sottolineato l’importanza di preservare la coesione tra gli Alleati nel processo decisionale. Processo che conduca a una stagione di pace vera e duratura, a salvaguardia degli importanti risultati conseguiti. “Nella mia recente visita in Afghanistan ho registrato l’apprezzamento delle autorità afghane per quello che abbiamo fatto in questi anni e la loro preoccupazione per il rischio di vanificare tutti i progressi fin qui fatti”, ha affermato Guerini. (Res)