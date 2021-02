Argentina: presidente Fernandez annuncia creazione Consiglio economico e sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento diffuso dal governo al margine della presentazione afferma che il Ces si propone di arrivare nei prossimi 1000 giorni a completare un programma di proposte e raccomandazioni su cinque aree principali a loro volta suddivise in cinque sottoaree. Le cinque sfide che affronterà il Ces riguardano: la lotta contro la povertà e l'insicurezza alimentare; l'educazione e la formazione del futuro in linea con le sfide della tecnologizzazione; l'individuazione delle principali direttrici dello sviluppo produttivo e delle nuove forme di organizzazione del lavoro con l'obiettivo della coesione sociale; sviluppo sostenibile e questione ambientale; riforma dello Stato in termini di efficienza e trasparenza e individuazione di nuove forme di partecipazione democratica. (Abu)