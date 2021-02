Usa-El Salvador: colloquio tra Blinken e omologo Hill, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri salvadoregno Alexandra Hill Tinoco. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Blinken e Hill hanno discusso di come una proficua relazione bilaterale Usa-El Salvador possa aiutarci ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. Il capo della diplomazia di Washington ha inoltre sottolineato che la creazione di opportunità economiche, la protezione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche, l'eliminazione della corruzione e il rispetto dei diritti umani, anche combattendo l'impunità, sono essenziali per garantire un futuro di pace e la prosperità della regione. Blinken ha quindi evidenziato i forti legami tra i governi e i popoli degli Stati Uniti e di El Salvador, ricordando le relazioni di lunga data tra i due paesi. (Nys)