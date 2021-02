Business news: Portogallo, governo e Nokia firmano accordo per centro servizi da 300 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese e Nokia Portogallo hanno firmato un memorandum d'intesa per la creazione di un centro di servizi che creerà 300 posti di lavoro, e la collaborazione dell'azienda nel piano d'azione per la transizione digitale, nelle aree del 5G, cybersecurity e cloud computing. In una nota stampa, il ministro dell'Economia, Pedro Siza Vieira, ha affermato che questa è una "notizia importante" in quanto si tratta di un "rafforzamento della fiducia da parte di una società che ha conosciuto a lungo la capacità del personale portoghese". Siza Vieira ha anche sottolineato la collaborazione di Nokia nel Piano d'azione per la transizione digitale che è in fase di sviluppo "per migliorare le qualifiche delle persone, la maturità digitale delle nostre aziende e la digitalizzazione della nostra pubblica amministrazione", ha spiegato il ministro. Nokia parteciperà a varie iniziative per promuovere le competenze digitali negli istituti scolastici e nel tessuto imprenditoriale portoghese, così come la collaborazione nei progetti di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. (Spm)