Business news: Ucraina, in programma ricostruzione di 20 mila chilometri di strade nel 2021

- Il dicastero delle Infrastrutture dell'Ucraina ha in programma di ricostruire 20 mila chilometri di strade pubbliche entro il 2023. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Vladyslav Kryklii durante il programma televisivo "Zdorova Polityka", alla domanda sui piani per la costruzione di strade per l'anno in corso. "Quest'anno partiremo dal finanziamento reale, per il quale prevediamo cifre ambiziose, ma l'obiettivo è ricostruire 20 mila chilometri di strade pubbliche entro il 2023 compreso", ha detto Kryklii. In precedenza il Consiglio dei ministri ha approvato un elenco di strade di importanza nazionale da ricostruire nel 2021. (Rum)