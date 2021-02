Business news: Turchia-Azerbaigian, ministro Commercio turco, accordo con Baku entrerà in vigore dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale privilegiato tra Turchia e Azerbaigian entrerà in vigore dal primo marzo. Lo ha dichiarato la ministra del Commercio turca, Ruhsar Pekcan. “Abbiamo iniziato a lavorare per migliorare la portata dell'accordo", ha aggiunto Pekcan nel corso di un business forum ad Ankara secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”. Il nostro obiettivo con l'Azerbaigian è di raggiungere un volume di scambi di 15 miliardi di dollari”, ha dichiarato la ministra. Per Pekcan, la fine del conflitto nel Nagorno-Karabkah e quella che secondo la ministra è “una vittoria dell’Azerbaigian”, rappresenta “l’inizio di una nuova era in cui cambierà la struttura commerciale e logistica della regione”. “In questo nuovo periodo, saremo in piena collaborazione con i nostri fratelli azerbaigiani”, ha affermato Pekcan. (Tua)