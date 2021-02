Venezuela: Maduro, pronti ad aiutare Messico con forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha messo a disposizione del Messico - paese da una settimana alle prese con restrizioni energetiche - il gas della Pdvsa (Petroleos de venezuela). "Ho visto gli sforzi che sta facendo il presidente Andrfes Manuel Lopez Obrador per risolvere i problemi. Dovremmo proporci di essere fornitori affidabili di gas al Messico per la sua efficienza energetica", ha detto Maduro nel corso di una conferenza stampa. "Somministrare il gas venezuelano al Messico come alleanza strategica", ha sottolineato il presidente venezuelano pur senza specificare i dettagli della possibile offerta. Il Venezuela, osserva il quotidiano "El Economista", non dispone di un impianto di liquefazione per trasformare il gas naturale in Lgn, operazione necessaria per poter trasportare l'idrocarburo via mare. (segue) (Vec)