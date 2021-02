Usa-Honduras: Blinken sente omologo Rosales, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione con il ministro degli Esteri dell'Honduras Lisandro Rosales. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con l'Honduras per affrontare i problemi strutturali che portano le persone a migrare: corruzione e mancanza di rispetto per i diritti umani, mancanza di opportunità economiche e insicurezza. Le parti hanno discusso anche del sostegno del governo degli Stati Uniti all'Honduras nella risposta alla pandemia di Covid-19 e alla devastazione causata dagli uragani Eta e Iota. Blinken ha inoltre rimarcato i forti legami tra i popoli dei due paesi e ribadito l'impegno Usa per le relazioni bilaterali. (Nys)