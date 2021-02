Usa: Schumer, Congresso approverà piano Biden da 1.900 miliardi entro il 14 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha promesso che il Congresso federale approverà il disegno di legge di Joe Biden per il piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari e lo invierà al presidente per la firma prima del 14 marzo, data in cui scadranno i sussidi per la disoccupazione. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”. Schumer, leader dei democratici alla camera alta del Congresso Usa, in una lettera ai colleghi del suo stesso partito ha affermato: "Il Senato è sulla buona strada per inviare un solido pacchetto da 1.900 miliardi al presidente prima della scadenza del 14 marzo dei sussidi di disoccupazione”. La Camera dei rappresentanti è pronta a prendere in consegna il disegno di legge la prossima settimana per poi passarlo al Senato tra venerdì e sabato. Ciò consentirebbe al Senato un paio di settimane per risolvere la controversia sul salario minimo a 15 dollari l’ora e qualsiasi altra questione prima della scadenza del 14 marzo.(Nys)