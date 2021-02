Energia: Brasile, Petrobras avvia fase vincolante vendita polo di Carmopolis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrobras sostiene che la vendita è in linea con la strategia di disinvestimento che prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal in acque profonde e ultra profonde, e la nascita di nuove partnership in campi particolarmente produttivi. "Stiamo concentrando le nostre risorse su asset e segmenti in cui abbiamo un vantaggio competitivo, facendo leva sulla generazione di valore per gli azionisti. Ci stiamo concentrando su ciò che sappiamo fare meglio e su ciò che ci dà il maggior numero di risultati ", ha detto il direttore delle relazioni istituzionali e della sostenibilità di Petrobras, Roberto Ardenghy in una nota diffusa alla stampa e ripresa dal portale Petronoticias. (segue) (Brb)