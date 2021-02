Business news: Grecia-Turchia, interscambio commerciale in calo del 24 per cento nei primi 9 mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni commerciali bilaterali tra Grecia e Turchia hanno raggiunto i 2,1 miliardi di euro tra gennaio e settembre 2020, in calo del 24 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha reso noto l'ambasciata greca ad Ankara in un rapporto ripreso dai media di Atene. La bilancia commerciale è rimasta negativa per la Grecia (182,7 milioni di euro), in aumento del 112,7 per cento rispetto al 2019, con le esportazioni greche pari a 968,8 milioni di euro nei nove mesi, in calo del 28,4 per cento, posizionando la Turchia al sesto posto tra le principali destinazioni di esportazione dei prodotti greci. Le importazioni greche dalla Turchia sono state pari a 1,15 miliardi di euro, in calo del 19,9 per cento rispetto al 2019, posizionando la Turchia al 13mo posto tra i fornitori della Grecia (decimo posto nel 2019). Il valore delle esportazioni turche è stato pari a 169,48 miliardi di dollari nel 2020, di cui circa 70 miliardi di dollari sono stati assorbiti dai Paesi dell'Ue. La Germania è stato il principale partner commerciale della Turchia. (Gra)