Business news: Credit Suisse registra perdite nette di 392,8 milioni di dollari nel quarto trimestre 2020

- Credit Suisse ha registrato una perdita netta migliore del previsto nel quarto trimestre del 2020, pari a 353 milioni di franchi svizzeri (392,8 milioni di dollari). Thomas Gottstein, amministratore delegato di Credit Suisse, ha dichiarato in una nota: "Nonostante un contesto difficile per le società e le economie nazionali nel 2020, abbiamo assistito a una forte performance dei comparti Wealth Management e Investment Banking", pur dovendo affrontare problemi storici. La banca svizzera aveva comunicato ai mercati a gennaio che le perdite sarebbero state superiori a quanto stimato nell'ultimo trimestre del 2020 dopo aver accantonato 850 milioni di dollari per una controversia legale su questioni immobiliari negli Stati Uniti. La scorsa settimana Credit Suisse ha patteggiato un accordo di 600 milioni di dollari per chiudere la questione. (Geb)