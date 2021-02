Business news: Airbus nel 2020 ha perso 1,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Airbus ha registrato una perdita di 1,1 miliardi di euro nel 2020. Il fatturato è sceso del 29 per cento, a 49,9 miliardi di euro, mentre gli aerei consegnati sono stati 566, un terzo dell'anno precedente. Per quest'anno Airbus prevede di consegnare lo "stesso numero di aerei commerciali del 2020". "I risultati del 2020 testimoniano la resilienza di Airbus nella crisi più dura mai vista nell'industria aerospaziale", afferma il presidente Guillaume Faury, in un comunicato. "Molte incertezza sussistono per la nostra industria nel 2021, perché la pandemia continua a colpire le nostre vite, le nostre economie e le nostre società", aggiunge il dirigente. Airbus non proporrà dividendi per il 2020. (Frp)