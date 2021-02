© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Singolare che Cassa Depositi e Prestiti rinunci a presentare una propria lista di candidati per il prossimo Cda di Tim. Siamo certi che la nuova compagine governativa saprà rimediare agli errori storici compiuti in questo campo strategico per l'Italia". Lo afferma, in una nota, Alessandro Morelli, deputato e responsabile Telecomunicazioni della Lega. (Com)