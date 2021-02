Commercio: Ferri, Raggi dimostra incapacità e inadeguatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il sindaco di Roma dimostra la sua incapacità e inadeguatezza. Disattendendo una legge dello stato e una legge regionale, decide a fonte di un parere dell'autorità del garante, di riapplicare la direttiva Bolkestein, mandando a bando oltre quattordicilia licenze di operatori ambulanti in attesa del rinnovo automatico previsto per legge". Lo dichiara il consigliere Mauro Ferri del Municipio 14 prossimo candidato per la Lega al Comune di Roma. "Migilaia di famiglie di questa città - aggiunge - già in grave difficoltà a causa della pandemia e delle continue vessazioni da parte di questa giunta pentastellata, sono sprofondate nella disperazione a seguito di questo ingiusto provvedimento. Infatti, il parere del garante della concorrenza seppur autorevole non è vincolante e non può superare una legge nazionale. Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà alla categoria degli ambulanti e non esiterò a scendere al loro fianco per questa profonda ingiustizia. In momento così difficile per la nostra Nazione, dove da poco si è insediato un governo di unità nazionale, vedere il Sindaco della capitale d'Italia agire in questa maniera nei confronti di migliaia di famiglie in difficoltà, è vergognoso".(Com)