Germania: Merkel, multilateralismo base del nostro agire politico (2)

- Come sottolineato da Merkel, le prospettive del multilateralismo sono oggi “di gran lunga migliori” rispetto al recente passato, e ciò ha molto a che fare con l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. La nuova amministrazione degli Usa ha, infatti, compiuto presto “passi importanti” verso una maggiore cooperazione multilaterale. Ora, ha proseguito Merkel, spetta alle democrazie “ottenere risultati”, non limitandosi a parlare di valori. In tale contesto, per la cancelliera la relazione transatlantica ha “una parte importante”. La Germania ha “sempre sostenuto” tale rapporto e “deve proseguire” questo impegno. A tale scopo, per Merkel è necessario “agire dove è difficile, superando gli ostacoli”. A ogni modo, la Germania ha già compiuto “dei progressi” in tale direzione. Come esempio, Merkel ha citato l'obiettivo del 2 per cento del Pil in spese militari stabilito dalla Nato nel 2014 per tutti i propri Stati parte, con scadenza nel 2024. In particolare, Merkel ha ribadito che la Germania si è impegnata “lavorare in quella direzione” e “continuerà” su tale percorso. A dimostrare questa determinazione, Merkel ha, infine, ricordato che le spese per la difesa del Paese sono aumentate dall'1,1 per cento nel 2014 all'1,5 per cento nel 2021. (Geb)