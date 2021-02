Governo: Rauti (Fd'I), scarsa presenza femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attuale governo Draghi sul piano della rappresentanza femminile è fortemente sbilanciato, visto che solo un terzo dei ministri sono donne, in tutto 8, di cui 5 con dicasteri senza portafoglio. Fratelli d’Italia ha risolto alla radice la questione della rappresenta femminile perché può vantare di essere l’unico partito italiano che ha un leader donna, Giorgia Meloni, la quale è anche l’unica donna ed esponente politico italiano a presiedere un partito europeo, quello dei conservatori europei Ecr. Giorgia Meloni è l’esempio di una donna che ha avuto la capacità di affermarsi progressivamente come leader, anche a costo di sacrifici personali. E in questa ascesa non è stata promossa in quanto donna, nè osteggiata perché donna, ma ha avuto la capacità e la possibilità di confrontarsi con un ambiente in cui è prevalsa la voglia di avere un capo che fosse il migliore indipendentemente dall’essere donna. Ciò conferma che esiste una cultura di destra che non ha alcun timore dell’affermarsi di leadership femminili”. Lo ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili, nel corso della presentazione del libro di Paola Binetti “La leadership femminile”.(Com)