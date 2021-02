Alitalia: Lupo (M5s), serve cabina di regia a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per coordinare la fase di transizione tra la gestione in amministrazione straordinaria di Alitalia e la nascita di Italia trasporto aero spa (Ita) è necessaria l'istituzione di una cabina di regia preferibilmente a Palazzo Chigi che veda la partecipazione dei Ministeri competenti, l'amministrazione straordinaria, Italia trasporto aero spa ed Enac". E' quanto afferma Giulia Lupo, senatrice del M5s. "Come ho più volte sostenuto, l'avvio della nuova società, infatti, non può prescindere da un coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti anche al fine di contemperare tutti gli interessi in campo. Nel riprendere in mano il dossier, sul quale i tempi stringono anche tenuto conto delle difficoltà finanziarie in cui versa l'amministrazione straordinaria per gli evidenti effetti della pandemia, è urgente mettere tutti gli attori coinvolti intorno a un tavolo per definire strategie perseguibili in un'ottica di sistema - aggiunge -. A questa cabina di regia va affiancato un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali per la gestione dell'emergenza nel settore del trasporto aereo, finalizzato anche alla realizzazione di una riforma di sistema, anche per non sprecare l'opportunità di recuperare volumi di traffico quando il mercato si riprenderà". (Com)