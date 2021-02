Messico: pubblicato in gazzetta ufficiale decreto che toglie immunità diretta a presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma stabilisce che il capo dello stato potrà essere "imputato e giudicato" e aumenta il ventaglio di reati contestabili: "fatti di corruzione, reati elettorali e tutti quei reati per i quali può essere giudicato qualsiasi cittadino o cittadina": a processo, sintetizza la stampa locale, si potrà andare per reati che vanno dalla delinquenza organizzata all'omicidio doloso, dal femminicidio alla violenza sessuale, dal sequestro alla tratta di esseri umani. Ma anche per corruzione, con arricchimento illecito ed esercizio abusivo delle funzioni o per l'uso di programmi sociali con scopi elettorali, reati in materia di idrocarburi. (segue) (Mec)