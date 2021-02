Usa: centinaia di migranti al confine col Messico attendono ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno iniziato a consentire l’accesso nei propri confini ai migranti in arrivo dal Messico che attendono la valutazione delle loro richieste d’asilo. Lo riferisce l’emittente “Fox News”, sottolineando che centinaia di migranti si stanno già ammassando alla frontiera, nel momento in cui l’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, si accinge ad abrogare i Protocolli di protezione dei migranti (Mpp) approvati durante la presidenza di Donald Trump. Un numero limitato di richiedenti asilo inizierà ad essere ammesso ai valichi di frontiera a San Diego e, secondo i funzionari locali, circa 25 mila persone sono già in attesa al di là del confine con il Messico. L’Mpp, noto anche come politica "Remain-in-Mexico" (“Restate in Messico”) è stato una componente chiave della politica migratoria dell’era Trump. "Come ha chiarito il presidente Biden, il governo degli Stati Uniti è impegnato a ricostruire un sistema di immigrazione sicuro, ordinato e umano", ha spiegato in una dichiarazione il segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas. "Quest'ultima azione è fa parte del nostro impegno a riformare le politiche di immigrazione che non sono in linea con i valori della nostra nazione", ha aggiunto.(Nys)