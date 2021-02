Venezuela: Maduro, pronti ad aiutare Messico con forniture di gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La momentanea crisi energetica è scattata a inizio settimana, quando il brusco calo delle temperature registrato in ampie zone degli Stati Uniti, che ha spinto le autorità del Texas a proclamare il livello 3 di emergenza, ha causato il congelamento dei dotti di gas naturale che alimentano le centrali messicane a ciclo combinato. La crisi si è accelerata per il concomitante aumento della domanda di energia da entrambi i lati della frontiera, in gran parte utile a rendere più favorevoli le temperature domestiche. Sotto scacco sono finite ampie regioni degli stati settentrionali di Nuevo Leon, Coahuila, Sonora, Chihuahua e Taumalipas. L’emergenza è stata accelerata dall’ordine del governatore del Texas, discusso da Città del Messico, di non esportare gas naturale liquido (segue) (Vec)