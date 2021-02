Venezuela: Maduro, pronti ad aiutare Messico con forniture di gas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prime risposte, il governo ha acquistato quattro cargo di gas naturale liquido via mare e assicurato dato disposizioni alla compagnia energetica Pemex di vendere prodotti di olio combustibile – altrimenti con pochi margini di mercato - alle centrali elettriche tradizionali della compagnia pubblica Cfe. In attesa del ritorno a pieno regime, le autorità hanno disposto parziali sospensioni brevi del servizio (fino a un massimo di 30 minuti) per redistribuire gli oneri dell’emergenza e invitato le utenze a moderare i consumi, a fronte di probabili ulteriori rigori delle temperature. (segue) (Vec)