Usa: Biden, dopo impegno per lotta al Covid faremo di tutto per battere il cancro

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che "una volta sconfitto il Covid, faremo di tutto per battere il cancro". Lo ha detto durante una visita all'impianto di Kalamazoo, in Michigan, appartenente al gruppo farmaceutico statunitense Pfizer, responsabile al momento di buona parte della fornitura vaccinale per gli Usa. "I vaccini sono sicuri - ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca - per favore fatevi somministrare il vaccino per sconfiggere la pandemia". Il capo dello Stato è tornato a sottolineare l'importanza di indossare i dispositivi di protezione personale. "Indossate la mascherina, fatelo per voi, per la vostra famiglia e per gli Stati Uniti. Indossarla è un gesto patriottico", ha spiegato. Parlando dell'attuale situazione nella gestione epidemiologica, Biden ha fatto riferimento all'ex presidente Donald Trump dicendo: "Il mio predecessore ha fallito". E ha aggiunto: "Questa amministrazione è guidata dalla scienza", evidenziando così le mancanze della precedente. (Nys)