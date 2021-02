Argentina: presidente Fernandez annuncia creazione Consiglio economico e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sedersi a discutere del presente e del futuro dipende da noi", ha aggiunto il presidente, che ha quindi esortato i principali rappresentanti dei diversi settori sociali, sindacali e produttivi invitati alla presentazione a "scommettere sul dialogo" e a "smettere di lottare per la difesa di meschini interessi settoriali". "Siete tutti chiamati una volta per tutte a costruire un paese con un'altra logica", ha concluso Fernandez. Il consiglio, che si ispira apertamente all'esperienza del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), sarà presieduto dall'attuale sottosegretario per gli Affari strategici, Gustavo Beliz ed è integrato da 25 consiglieri rappresentanti del settore produttivo, di quello sindacale, di quello accademico e della società civile. (segue) (Abu)