Tim: Giacomoni, Cdp sia adeguatamente rappresentata in Cda

- "L'appello rivolto dai colleghi Fraccaro del M5s e Fassina di Leu al presidente Draghi affinché sostenga la necessità che CDP esprima propri consiglieri nel nuovo cda di Tim è un appello sensato, ma andrebbe rivolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Mef e la stessa Vestagher infatti hanno sempre detto di attribuire una grande importanza ad una governance equilibrata di Telecom, soprattutto in vista della nuova società unica della rete, dove Telecom avrà la maggioranza del capitale". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione di vigilanza di Cassa depositi e prestiti. "Per questo - aggiunge - ritengo che sia un diritto ed un dovere che il socio CDP sia adeguatamente rappresentato in consiglio di amministrazione, proprio per avere una governance equilibrata tra tutte le componenti, tutelando così anche l'interesse nazionale. Telecom infatti è la prima di una serie di situazioni in cui Il socio Cdp sarà chiamato ad assicurare una governance equilibrata e attenta all'interesse dell'Italia".(Com)