Venezuela: Maduro, pronti ad aiutare Messico con forniture di gas (2)

- Il governo del presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador, impegnato a difendere una linea di non ingerenza negli affari di paesi terzi, si è da tempo sfilato dall'azione di pressione che gran parte della regione esercita su Caracas per ottenere le dimissioni da presidente del Venezuela. Poco dopo il suo insediamento, a dicembre 2018, Lopez Obrador ha tolto il paese dal Gruppo di Lima, l'istanza che con più decisione lavora per un'azione in Venezuela. Al tempo stesso Lopez Obrador ha proposto di ospitare in territorio messicano nuovi round negoziali tra il governo e le opposizioni che fanno riferimento a Juan Guaidò. (segue) (Vec)