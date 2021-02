Venezuela: Maduro, pronti ad aiutare Messico con forniture di gas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema insiste su una questione più volte sollevata dal presidente Lopez Obrador, quella di rendere il paese sempre più autonomo nella generazione di energia, per non dipendere dai movimenti del mercato energetico e cambiario Usa. Al tempo stesso il governo spinge per confermare centralità a Pemex e Cfe nel sistema energetico nazionale a scapito dei privati, sia per restringere gli spazi di possibili illeciti nell'uso di risorse pubbliche, sia per privilegiare la matrice tradizionale, ritenuta più affidabile nel garantire somministrazione continua di energia, rispetto alle rinnovabili intermittenti, oggi in gran parte appannaggio di imprese non pubbliche. (Vec)