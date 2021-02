Covid: paesi G7 stanziano 4,3 miliardi di dollari per test, cure e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7, riunitisi oggi in videoconferenza, hanno riconosciuto che nessun Paese può essere al sicuro dalla pandemia di Covid-19 finché non viene garantita una solida e ampia copertura vaccinale e medica. Per questo motivo, hanno stanziato collettivamente oltre 4,3 miliardi di dollari nella partnership per lo sviluppo e la distribuzione di test anti-Covid, medicinali per il trattamento dell’infezione e vaccini per conseguire l’immunizzazione. Gli Stati Uniti hanno messo a disposizione 2 miliardi per Covax, iniziativa delle Nazioni Unite che si prefigge si permettere l'accesso alla vaccinazione ai Paesi più in difficoltà, e altri 2 miliardi distribuiti tra 2021 e 2022. La Germania ha impegnato 1,8 miliardi di dollari, la Commissione europea 363 milioni sempre per Covax.(Nys)