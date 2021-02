Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del capo dello Stato di sciogliere il parlamento giunge sullo sfondo delle tensioni nel Paese in vista del secondo anniversario del movimento di protesta noto come Al Hirak (Il movimento), lanciato il 22 febbraio 2019 e che ha costretto Bouteflika a dimettersi due mesi dopo 20 anni al potere. Il giorno della sua partenza per Berlino, Tebboune aveva pubblicamente espresso la sua insoddisfazione per l'azione del governo di Abdelaziz Djerad, alimentando le voci di un imminente rimpasto di governo o di nuove elezioni. (segue) (Ala)