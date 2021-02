Algeria: ministero Giustizia, rilasciati 33 detenuti politici (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al rimpasto di governo, sembra che esso non coinvolgerà direttamente il capo del governo Djerad, ma altri ministri. Vale la pena sottolineare che Tebboune ha inoltre annunciato la liberazione di una sessantina di detenuti imprigionati in relazione all’Hirak. Il movimento popolare dell’Hirak (letteralmente “il Movimento”) è nato nel febbraio 2019 a seguito della candidatura di Bouteflika per un quinto mandato alla presidenza della Repubblica. Il 16 febbraio 2019, l'Algeria è stata scossa per la prima volta dopo almeno due decenni da una serie di sporadiche manifestazioni durante le quali gli algerini hanno espresso il proprio dissenso in modo sostanzialmente pacifico. (segue) (Ala)