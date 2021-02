Recovery: lunedì audizione rappresentanti Banca europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 22 febbraio, alle ore 9.30, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo per i deputati e Sala Koch per i senatori, svolgeranno l'audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza, di rappresentanti della Banca europea per gli investimenti. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla webtv.(Com)