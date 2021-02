Usa: Kerry, su lotta a cambiamento climatico necessario "elevare le ambizioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per riuscire a contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici è necessario "elevare le nostre ambizioni", aggiornando l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi da qui al 2030che la comunità scientifica aveva fissato tre anni fa. Lo ha dichiarato John Kerry, inviato speciale della presidenza Usa per il Clima, nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Nel giorno in cui gli Usa tornano nell'Accordo sul clima, ha detto Kerry, "sfortunatamente, solo uno o due Paesi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a Parigi". E "anche se facessimo tutto quello che abbiamo detto a Parigi, le temperature salirebbero comunque di 3,5 gradi. Quindi dobbiamo elevare le ambizioni". Dobbiamo essere "ambiziosi" e "onesti" riconoscendo che la comunità internazionale non è neanche vicina a dove dovrebbe essere". "Se non riusciamo a ridurre le nostre emissioni in modo adeguato, e vale per gli Stati Uniti, per la Cina, per l'India, per la Russia, per il Giappone e per l'Unione europea, semplicemente non avremo più la possibilità di mantenere l'aumento delle temperature sotto i 1,5 gradi", ha aggiunto l'ex Segretario di Stato. (Res)