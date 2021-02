Commercio: Gasparri (FI), su ambulanti Raggi prosegue distruzione economica Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi prosegue la sua opera di distruzione del tessuto economico romano". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "Dopo aver isolato intere aree del centro storico con la chiusura di fondamentali stazioni della metro, dopo aver chiuso i varchi Ztl ignorando l’appello di negozianti e cittadini, dopo aver tentato di mandare sul lastrico gli operatori balneari inventando gare irrealizzabili, ora si accanisce sugli ambulanti, una delle categorie più colpite dalla crisi, disapplicando una legge nazionale e invitando i municipi ad annullare le proroghe e indire bandi di gara - aggiunge Gasparri -. La Raggi è una vera e propria piaga per l’economia cittadina e rischia, in questi pochi mesi che la separano dalla sua definitiva uscita di scena, di fare danni incalcolabili agli imprenditori, ai negozianti e alle famiglie romane. La smetta di accanirsi contro questi cittadini onesti che noi difenderemo nelle piazze e nei palazzi della politica contro questi assurdi, ingiustificati e illegali attacchi", conclude Gasparri. (Com)